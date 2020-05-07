    07 мая 2020, 23:32

    Банки предлагают россиянам вложиться в ПИФы

    Наталья Жуковская

    Российские банки в 2020 году будут активно привлекать вкладчиков к паевым инвестиционным фондам (ПИФам). Как сообщили «Известиям» банкиры, мартовская волатильность не отпугнула пайщиков, наоборот, на рынок выходят все новые клиенты, поэтому кредитные будут и дальше активно предлагать небанковские продукты.

    К этому кризису россияне подошли финансово более грамотно, и даже пытались заработать на нестабильном рынке. Однако эксперты напоминают, что ПИФы хоть и надежный инструмент, но не всегда приносят доход.

    Центробанк оценил приток средств в 2019 году в 645,1 миллиарда рублей — максимальный за последние пять лет. Количество пайщиков при этом увеличилось на 240 тысяч.

    Небанковский инструмент достаточно популярен у россиян, потому что доходность в прошлом году составила в среднем 13,8%, а банковские вклады в среднем приносили лишь 6,6%.

    Банкиры напоминают о рисках, связанных с этим способом инвестирования. Менеджеры кредитных организаций, например, иногда умалчивают о высокой комиссии за управление ПИФами. Также среди рисков — смена стратегии управления, банкротство компании или потеря лицензии.