Банки предлагают россиянам вложиться в ПИФы

К этому кризису россияне подошли финансово более грамотно, и даже пытались заработать на нестабильном рынке. Однако эксперты напоминают, что ПИФы хоть и надежный инструмент, но не всегда приносят доход.

Центробанк оценил приток средств в 2019 году в 645,1 миллиарда рублей — максимальный за последние пять лет. Количество пайщиков при этом увеличилось на 240 тысяч.

Небанковский инструмент достаточно популярен у россиян, потому что доходность в прошлом году составила в среднем 13,8%, а банковские вклады в среднем приносили лишь 6,6%.

Банкиры напоминают о рисках, связанных с этим способом инвестирования. Менеджеры кредитных организаций, например, иногда умалчивают о высокой комиссии за управление ПИФами. Также среди рисков — смена стратегии управления, банкротство компании или потеря лицензии.