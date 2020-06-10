«Образовательные программы в приоритете». Как Подмосковье сотрудничает с IT-компаниями

Подмосковье стало настоящей кузницей кадров для российской IT-индустрии. В партнерстве с «Ростелекомом» в Красногорске и Королеве запустили специальные учебные заведения, где обучают программистов и аналитиков — специалистов, которые очень востребованы на российском рынке IT. Об этом во время видеосовещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что основной упор в сотрудничестве Московской области и IT-компаний делается на образовательных программах.

«Мы очень внимательно подходим к поиску преподавателей, начиная со школы, где ребята, которые которые увлекаются программированием, могут получить первые навыки. Плюс мы с „Ростелекомом“ в Красногорске и Королеве создали два учебных заведения, где обучаем и программистов, и аналитиков. В таком партнерстве они создают очень эффективные и важные продукты», — рассказал Андрей Воробьев.

Он отметил, что выпускники этих учебных заведений быстро находят себе работу. Многие крупные площадки интернет-торговли постоянно нуждаются в хороших кадрах.

«Ребята всегда при деле, хорошие деньги зарабатывают. Поэтому образовательные программы у нас стоят в приоритете», — подчеркнул губернатор Московской области.

Также он напомнил о созданной платформе в Подмосковье онлайн-школе «Фоксфорд». В условиях дистанционного обучения, с которым столкнулись во время карантина российские школьники, она стала очень востребованной. Андрей Воробьев отметил, что и в дальнейшем платформа будет пользоваться спросом, так как помогает готовиться к итоговым экзаменам.