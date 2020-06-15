Минтруд увидел замедление роста безработицы

Безработица в России за полмесяца выросла на 330 тысяч человек, до 2,4 миллиона. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным объявил министр труда Антон Котяков.

По словам Котякова, число официально зарегистрированных безработных в России за полмесяца выросло на 16%, достигнув 2 миллиона 424 тысячи человек.

«С середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220-250 тысяч наших граждан. В июне, за первые две недели, этот показатель составил порядка 150 тысяч человек в неделю. Таким образом мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился», — сказал Котяков.

Министр добавил, что каждый второй гражданин России, оставшийся без работы, охвачен мерами государственной поддержки.

Президент Владимир Путин в понедельник, 15 июня, в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. В нем принимают участие представители правительства и главы регионов России.