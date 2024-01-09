Общество 09 января 2024, 21:05 Оскорблявшего девушек блогера из Таджикистана освободили в зале суда Суд освободил таджикского блогера, задержанного за оскорбления девушек Unsplash

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Симоновский суд Москвы освободил из-под стражи блогера из Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя, против которого возбуждено дело об экстремизме. Органы следствия просили арестовать мужчину, сообщила пресс-служба суда.

Суд отказался удовлеторять ходатайство следователей, после чего постановил отпустить блогера, задержанного 7 января. Дело против гражданина Таджикистана остается открытым.

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Ранее СК возбудил дело против Джумабоя по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Причиной стал ролик в соцсетях, в котором блогер высмеивал девушек славянской наружности. Следователи провели допрос Джумабоя и начали проверку других его видео.

В декабре уголовные дела возбудили против двух среднеазиатских рэперов, участвовавших в баттлах. Один из них во время выступления рассказал, как «избивает русскую беременную женщину», а второй заявил о желании убить оппонента из-за его длинных волос.

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