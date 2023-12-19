Эксклюзив 19 декабря 2023, 16:54 День, когда умер рэп-баттл Писатель Беседин: рэп-баттлы изначально построены на уничижении Drazen Zigic / Freepik

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Versus и другие рэп-баттл-площадки, в том числе RBL, Inde battle, БРП, «Триплет» и Siberian Groove, скрыли свои видео на YouTube. Поводом стало возбуждение дела о разжигании ненависти по признаку национальности против двух рэперов: Ислама Закирова (Рецидив) и Шерафгана Шарипова (Sheraphʼgun). О том, как российский рэп-баттл, наконец, медийно умер, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Кит Ричардс 18 декабря напомнил, что переживет всех — даже тараканов после ядерного взрыва. Великому «роллингу» вчера исполнилось 80 лет. А вот российская рэп-баттл-культура (хотя уместно ли тут слово «культура»?), наоборот, приказала жить долго. Она стала самовыпиливаться из российского медиапространства.

Как сообщается, крупнейшие баттл-площадки удалили контент из медиа и социальных сетей. Невелика потеря!

Чего ж так засуетились рэперы и клоны рэперов, заявлявшие, что они не боятся ничего? Все банально: ребята испугались, что к ним нагрянут крепкие люди из правоохранительных органов и предъявят за беспредел. Ведь именно так произошло с двумя «мамкиными» рэперами под человеческими именами Ислам Закиров и Шерафган Шарипов.

В недокультуре Закиров известен как «Рецидив», хотя правильнее было бы взять погоняло «Дебила кусок».

Поводом к задержанию стало феерическое по тупости и наглости выступление Закирова, сообщившего толпе таких же фриков, что он избивает русскую беременную женщину — и это его превентивный удар. Кто ему разрешил это? Кто позволил? Да мы же, граждане Российской Федерации, мы, русские люди, позволили «иностранному специалисту» плодить такие мерзости.

Gordon Cowie / Unsplash

Второй, к слову, воспел то, как другие «иностранные специалисты» в Электростали сняли с русского парня скальп. А это, на самом деле, мерзости. Знаете почему?

Да потому что Закиров, Шарипов и такие, как они (имя им легион), именно так, как хайпуют в баттлах, относятся к русским. Они для них некие существа, которые населяют землю, которую закировы и шариповы воспринимают как собственные охотничьи угодья.

Им все должны, а они просто доят граждан России, уверенные в своей избранности и исключительности. И в этом нет никакого преувеличения: это та антимораль, которая намеренно вдалбливается в головы молодых закировых. К слову, с теми, кто вдалбливает, и надо бороться в первую очередь.

Еще надо не слушать блеяние Закирова и Шарипова о том, что они раскаиваются в сказанном, о том, что на самом деле они очень любят Россию и русских. Когда отмазаться от наказания хочешь, и не такое скажешь. А вот если накажут по всей строгости, то и другим неповадно будет. Однако мало просто дать срок, куда важнее высмеять это глупое шовинистическое недоразумение, уверенное в собственной исключительности. Ты кто?!

И последнее. Я не удивлен, что подобные отвратительные реплики прозвучали именно на рэп-баттле. Там такого гнусного зла хватает. Потому что изначально рэп-баттлы построены не на творческой энергии и даже не на энергии разрушения, как рок-н-ролл, например, а на унижении другого.

Смысл всего этого действа, чтобы, точно на «зоне», но без физического воздействия, «опустить» оппонента, превратить его в позорное ничтожество. И в этом нет и не может быть ничего достойного.

Те, кто что-то представлял из себя, отпочковываются от этой клоунады, а остаются одни нелепые дурачки, пытающиеся ошарашить толпу запредельной мерзостью. Вот только все пределы и лимиты давно превышены, а потому скучно. Зеваем. И иногда поражаемся глупости.

Так что Закиров и Шарипов могут поупражняться в оскорблениях в тюрьме, а рэп-баттл медийно сдох — туда ему и дорога. Что, дебила кусок? Вот тебе срок! Панч.