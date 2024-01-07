Криминал 07 января 2024, 17:50 Оскорблявшего девушек в соцсети мигранта задержали в Москве СК: в Москве завели дело против мигранта-блогера, оскорбившего россиянок

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Правоохранительные органы в Москве завели уголовное дело против уроженца Таджикистана, который опубликовал в соцсети оскорбительный для русских девушек видеоролик. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следователи ведут производство по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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Правоохранители установили, что не позднее 9 декабря 2023 года уроженец Таджикистана на основании неприязненных отношений к группе лиц русской национальности в соцсети разместил видеоролик, который содержит признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности.

Силовики задержали фигуранта, с ним проводят следственные действия. Также СК начал проверку других роликов, которые снял подозреваемый. Его действиям дадут правовую оценку.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил завести дело против мигрантов, которые избили мужчину в Московской области.