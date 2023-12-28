Происшествия 28 декабря 2023, 01:31 Правоохранители стали лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления МВД лишило гражданства получивших российский паспорт нарушителей в пяти регионах Freepik

Читать 360tv в

Полицейские в столице, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверской областях лишили гражданства людей, которые совершили преступления после приобретения российских документов. Информацию об этом сообщили на сайте МВД Медиа.

«МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», — сообщили в ведомстве.

Реклама

В публикации отметили, что всех, кого лишили гражданства после преступлений, выдворят с территории России.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об увеличении числа тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году. По его словам, в связи с этим ведомство примет активные меры.