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    07 декабря 2020, 05:00

    Организаторы «Песни года» заявили о соблюдении санитарных норм

    Кирилл Фролов

    На съемках «Песни года» зрители были в масках, а те, кто выступал и готовил шоу, сдали ПЦР-тест на коронавирус. Об этом ТАСС заявила пиар-директор компании АРС, организовавшей мероприятие, Дарья Белозерова.
    Организаторы «Песни года» заявили о соблюдении санитарных норм

    Концерт прошел на 5 декабря на «ВТБ-Арене» в Москве. В начале января шоу покажут по телевидению.

    Зрительный зал, по словам Белозеровой, был заполнен только на 25%, как этого требует Роспотребнадзор.

    «На съемках „Песни года“ соблюдалась социальная дистанция, зрители были в масках. Все, кроме зрителей, включая ТВ-группу, оргкомитет, СМИ, балет, оркестр прошли ПЦР-тест», — сказала Белозерова.

    Тех, у кого тест был положительным, на съемку не допустили. А зрителям, у которых не было масок и перчаток, их выдавали на месте, добавила представительница АРС.

    Для соблюдения дистанции поток гостей регулировали сотрудники площадки, а в фойе и за кулисами стояли дезинфекторы для рук и лампы, дезинфицирующие воздух, сообщила Белозерова.

    Ранее в соцсетях появились видео, сделанные на концерте и за кулисами. На кадрах видно, что зрители находятся вплотную друг к другу. А артисты общаются с журналистами без масок.

    Ранее скандал разгорелся из-за концертов рэпера Басты в Петербурге. Музыканта обвинили зарабатывании денег, несмотря на опасность зрителей заразиться коронавирусом. Баста приводил в пример другие концерты и спортивные мероприятия с участием тысяч зрителей. Ледовый дворец, где выступал рэпер, оштрафовали на 480 тысяч рублей.