Ледовый дворец оштрафовали почти на полмиллиона после концерта Басты

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Ледовый дворец после концерта Басты. ОАО «Дворец спорта» выписали штраф на 480 тысяч рублей.

Данную сумму нужно заплатить за правонарушение, которое предусмотрено статьей КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ледовый дворец оказался в центре скандала после того, как там в последние выходные ноября прошел концерт рэпера Баста. Пользователи соцсетей писали, что там не соблюдалась социальная дистанция, люди не носили маски.

Сам артист заявил, что организаторы мероприятия выполнили все требования петербургских властей. Зал был заполнен не более чем на 50%.

Однако Роспотребнадзор посчитал, что на концерте было «недопустимо большое количество людей». После этого случая Ледовый дворец закрыли. Замдиректора комплекса Георгий Николов рассказал, что все концерты отменены до февраля 2021 года.