София Ротару выступила на «Песне года» вопреки коронавирусу

Певица София Ротару выступила на концерте «Песня года» в Москве. Из-за коронавирусных ограничений зал был заполнен только на четверть.

В Россию 73-летняя исполнительница приехала некоторое время назад. Для участия в концерте ей, как и остальным музыкантам, нужно было сдать тест на COVID-19.

После Ротару позировала журналистам. Масок на певице, как и на многих, кто ее окружал, не было.

Ротару гражданка Украины. В 2018 году, после введения в республике военного положения, она отказалась участвовать в «Песне года». В 2019 году исполнительница приезжала с концертами в Россию и выступала на «Песне года».

Съемки концерта проходили на «ВТБ Арене». В эфире его покажут 1 и 2 января 2021 года. Ведущими шоу в этом году были Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают звезды шоу-бизнеса во время пандемии. По данным СМИ, гонорар Ротару составляет 50 тысяч долларов за выступление. А самым дорогим исполнителем остается Сергей Шнуров, который готов спеть на корпоративе за 150 тысяч долларов.