Концерт «Песня года» в Москве прошел без масок и дистанции

Съемки «Песни года», которые состоялись 5 декабря на «ВТБ Арена», собрали полный зал фанатов отечественного шоу-бизнеса. Пользователи Сети возмущены, ведь в столице разрешено пускать не более 25% зрителей.

Организаторы разрешили зрителям все, что можно: подходить к сцене, вести съемку на личный телефон, дарить подарки артистам и просить автографы. На танцполе люди не соблюдали социальную дистанцию, в зале сидели не через одного, а маски были не у всех. Некоторые спускали средство защиты на подбородок.

«Вы что, с ума посходили? Значит, концерт Басты — плохо, Кипелов — плохо, а „Песня года“ с полным залом, где явно больше 25% зала и сидят они не через стул…Я в шоке… Одно лицемерие», — написал пользователь Instagram.

Народные критики обрушились на «Песню года» не только из-за нарушения ограничений по коронавирусу. Жителям России не понравился подборка песен и лауреатов. По их мнению, каждый год на сцене фестиваля выступают одни и те же лица.