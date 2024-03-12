Эксклюзив 12 марта 2024, 18:36 «Опытный летчик». Родственники — о пилоте потерпевшего крушение Ил-76 Родственники пилота потерпевшего крушение Ил-76 назвали его опытным летчиком РИА «Новости»

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Командир потерпевшего крушение в Ивановской области самолета Ил-76 Махмуд Габдракипов был опытным летчиком. Об этом «360» сообщила его родственница Регина.

«Он очень опытный был летчик. На пенсии мог быть еще год назад», — сказала она.

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Также женщина отметила, что в практике Габдракипова уже была ситуация, когда мужчина смог посадить самолет с отказавшими двигателями.

Крушение военно-транспортного самолета Ил-76 произошло днем 12 марта. Минобороны сообщало, что борт рухнул при наборе высоты, предварительной причиной стало возгорание двигателя. Всего на борту находились 15 человек — семь пассажиров и восемь членов экипажа.

Глава Тверской области Игорь Руденя сообщал, что при крушении самолета погибли тверские летчики. Он выразил соболезнования родных и близким экипажа. Среди жертв есть также оренбургские пилоты.

Очевидцы падения самолета рассказывали «360», что видели густой черный дым после падения воздушного судна.