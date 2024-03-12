Происшествия 12 марта 2024, 17:41 Военные летчики из Тверской области погибли при крушении Ил-76 под Иваново Летчики из Тверской области погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство Тверской области сообщило, что при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 погибли тверские летчики. Глава региона Игорь Руденя выразил соболезнования родным погибших.

«Трагедия унесла жизни экипажа тверских военных летчиков, настоящих профессионалов, которые героически боролись за спасение машины и пассажиров, не допустили падения воздушного судна на жилые дома, гибели граждан на земле», — отметил губернатор.

Реклама

Руденя поручил властям Тверской области оказать помощь семьям погибших военнослужащих. До этого губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в числе погибших были оренбургские летчики.

Очевидец крушения Ил-76 заявил, что видел, как горело топливо. По его словам, от обломков самолета шел темный дым.