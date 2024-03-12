Эксклюзив 12 марта 2024, 15:32 Место крушения Ил-76 в Ивановской области сняли на видео Появилось видео с места крушения Ил-76 в Ивановской области

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Самолет Ил-76 12 марта потерпел крушение в Ивановской области. В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП. На кадрах можно заметить дым и сотрудников экстренных служб.

В пресс-службе Минобороны заявили, что авария произошла в момент взлета. Причиной катастрофы, по предварительной информации, стало возгорание одного из двигателей.

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На борту Ил-76 находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. Расследованием причин ЧП займутся специалисты комиссии Главного командования ВКС России.

«Известия» публиковали снимки с места крушения самолета. Очевидцы делились видео, на котором Ил-76 с горящим крылом быстро снижался.