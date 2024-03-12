Эксклюзив 12 марта 2024, 17:34 «Горело топливо». Очевидец — о крушении Ил-76 в Ивановской области Житель Ивановской области: после крушения Ил-76 был виден черный дым

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Самолет Ил-76 12 марта потерпел крушение в Ивановской области. Местный житель рассказал «360», что видел дым после падения воздушного судна.

«Само [крушение] не видел, но около 12:00 заметил дым. Понятно, что это не дом горел, потому что шел темный дым. Топливо горело, наверное. Я поехал на машине посмотреть. Всю дорогу к Валдайскому озеру забили зеваки. Но пожарных не было — только сотрудники Госавтоинспекции», — поделился мужчина.

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Видео с места крушения Ил-76, на борту которого находились 15 человек, публиковал «360».

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в транспортнике в том числе были оренбургские летчики.