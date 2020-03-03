Онлайн-опросы помогут жителям Подмосковья избавиться от нерадивых УК. Как работает сервис?
«Чтобы услышать, что именно интересует людей, мы ввели систему опросов и голосований в соцсетях и на различных сайтах», — рассказал Воробьев.
Он поблагодарил тех, кто голосует и оставляет свои комментарии. Наиболее чувствительной темой губернатор назвал работу управляющих компаний (УК).
Наша ключевая задача — не допустить нерадивые управляющие компании к работе в Московской области. Задача — с апреля месяца переголосовать и иметь только надежные управляющие компании, которые умеют работатьАндрей Воробьевгубернатор Подмосковья.
Он попросил обратить на это внимание глав муниципалитетов. Еще одной важной темой глава региона назвал ипотеку при рождении первого ребенка в Московской области. Воробьев подчеркнул, что важно проинформировать жителей Подмосковья о том, как и где «быстро, без проволочек» можно получить скидку по ипотеке.
Для улучшения работы УК в Подмосковье создали сервис «Ты решаешь ЖКХ». Там люди могут оценивать качество отопления, водоснабжения, услуги электриков, сантехников и дворников и содержание подъездов. Оценки жителей региона повлияют на будущее управляющих компаний. Контролирующие ведомства будут читать отзывы посетителей сайта. На их основе в управляющих компаниях проведут проверки.
Губернатор Воробьев раньше уже рассказывал про возможность получения скидки 3% на оплату ипотеки. Для этого семьям нужно соблюдать два условия. У родителей первенца не должно быть своего жилья, и один из родителей должен жить и быть зарегистрированным в Московской области. Льгота действует только на покупку квартиры на территории Московской области. Программа финансируется за счет регионального бюджета и активно заработает уже с апреля.
«Я хочу еще раз нашим мамам и будущим мамам сказать, что все, что касается родовспоможения, сопровождения от женской консультации до рождения, у нас делается на высоком уровне», — заявил Воробьев. Он отметил, что рожать в Подмосковье безопасно и комфортно.
По всем вопросам можно проконсультироваться с представителями Министерства жилищной политики Московской области. Там помогут собрать необходимые документы. Министр жилищной политики региона Инна Федотова рассказала, что в этом году льготой могут воспользоваться 500 семей, в 2021-м в ведомстве ожидают до тысячи заявок, в 2022-м — две тысячи. Федотова напомнила, что подмосковные жители могут воспользоваться не только областной программой, но и федеральной.
«Федеральная поддержка — это материнский капитал — с этого года при рождении первого ребенка семья получит 466 тысяч рублей. Это большое подспорье, которое фактически покрывает половину первого взноса. Региональная поддержка в конечном итоге снизит и стоимость квартиры», — заявила глава Министерства жилищной политики Подмосковья.
Министр объяснила, что средняя ставка по ипотеке — около 9%. Сейчас она понизится до 6%. Например, семья из трех человек с жилплощадью 50 квадратных метров может уменьшить долг по ипотеке в среднем на полтора миллиона рублей.