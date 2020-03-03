Онлайн-опросы помогут жителям Подмосковья избавиться от нерадивых УК. Как работает сервис?

Жители Подмосковья приняли участие в онлайн-опросах на тему льготной ипотеки и услуг управляющих компаний. Правительство региона поможет людям понять условия оформления такой ипотеки и разобраться с недобросовестными УК. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

«Чтобы услышать, что именно интересует людей, мы ввели систему опросов и голосований в соцсетях и на различных сайтах», — рассказал Воробьев.

Он поблагодарил тех, кто голосует и оставляет свои комментарии. Наиболее чувствительной темой губернатор назвал работу управляющих компаний (УК).

Наша ключевая задача — не допустить нерадивые управляющие компании к работе в Московской области. Задача — с апреля месяца переголосовать и иметь только надежные управляющие компании, которые умеют работать Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Он попросил обратить на это внимание глав муниципалитетов. Еще одной важной темой глава региона назвал ипотеку при рождении первого ребенка в Московской области. Воробьев подчеркнул, что важно проинформировать жителей Подмосковья о том, как и где «быстро, без проволочек» можно получить скидку по ипотеке.

Для улучшения работы УК в Подмосковье создали сервис «Ты решаешь ЖКХ». Там люди могут оценивать качество отопления, водоснабжения, услуги электриков, сантехников и дворников и содержание подъездов. Оценки жителей региона повлияют на будущее управляющих компаний. Контролирующие ведомства будут читать отзывы посетителей сайта. На их основе в управляющих компаниях проведут проверки.

Губернатор Воробьев раньше уже рассказывал про возможность получения скидки 3% на оплату ипотеки. Для этого семьям нужно соблюдать два условия. У родителей первенца не должно быть своего жилья, и один из родителей должен жить и быть зарегистрированным в Московской области. Льгота действует только на покупку квартиры на территории Московской области. Программа финансируется за счет регионального бюджета и активно заработает уже с апреля.

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«Я хочу еще раз нашим мамам и будущим мамам сказать, что все, что касается родовспоможения, сопровождения от женской консультации до рождения, у нас делается на высоком уровне», — заявил Воробьев. Он отметил, что рожать в Подмосковье безопасно и комфортно.

По всем вопросам можно проконсультироваться с представителями Министерства жилищной политики Московской области. Там помогут собрать необходимые документы. Министр жилищной политики региона Инна Федотова рассказала, что в этом году льготой могут воспользоваться 500 семей, в 2021-м в ведомстве ожидают до тысячи заявок, в 2022-м — две тысячи. Федотова напомнила, что подмосковные жители могут воспользоваться не только областной программой, но и федеральной.

«Федеральная поддержка — это материнский капитал — с этого года при рождении первого ребенка семья получит 466 тысяч рублей. Это большое подспорье, которое фактически покрывает половину первого взноса. Региональная поддержка в конечном итоге снизит и стоимость квартиры», — заявила глава Министерства жилищной политики Подмосковья.

Министр объяснила, что средняя ставка по ипотеке — около 9%. Сейчас она понизится до 6%. Например, семья из трех человек с жилплощадью 50 квадратных метров может уменьшить долг по ипотеке в среднем на полтора миллиона рублей.