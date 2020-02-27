О мерах дополнительной поддержки семей с детьми на региональном уровне Андрей Воробьев рассказал в январском обращении. Так, помимо федеральных выплат родители малышей, которые появились на свет в Подмосковье с 1 января 2020 года, получат скидку 3% на оплату ипотеки покупке квартиры в новостройке.

«Таким образом, если квартира стоит 4,2 миллиона рублей, то за срок выплаты кредита область поможет сэкономить 1,5 миллиона на процентах», — пояснил губернатор.

Семья, которая претендует на льготную ипотеку, должна выполнить два условия. Первое — отсутствие жилья в собственности, второе — один из родителей должен быть зарегистрированным и проживать в Московской области. Кроме того, желаемая квартира должна также находиться на территории Подмосковья. Программа финансируется за счет регионального бюджета и активно заработает уже с апреля.

«Мы сейчас вносим поправки в бюджет. Программа начала действовать с 1 января 2020 года. Я дал указание Министерству жилищной политики. В каждом офисе продаж наших строительных компаний, в каждом офисе, где оформляется ипотека, должна быть информация, кому положена скидка. И наш Минстрой должен оказать максимальное содействие, чтобы эта процедура была упрощена, чтобы люди не сходили с ума, как оформить эту скидку», — отметил губернатор.

По условиям поддержки можно проконсультироваться в Министерстве жилищной политики региона. Там же помогут собрать нужные документы. По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, планируется, что в этом году льготой воспользуются 500 семей, в 2021-м поступит в два раза больше заявок — тысяча, в 2022-м — две тысячи.

При этом у семей сохраняются все остальные федеральные льготы. Например, материнский капитал. Его молодые родители могут использовать для погашения первого взноса по ипотеке.

«Я хочу еще раз нашим мамам и будущим мамам сказать, что все, что касается родовспоможения, сопровождения от женской консультации до рождения, у нас делается на высоком уровне. И здесь я хочу поблагодарить наших врачей, которые сопровождают каждую маму практически с первых недель. Это тоже очень важный момент. Качество родовспоможения в Московской области признано одним из самых лучших в стране. У нас есть конкурент — Москва. Везде благодаря президентской программе падает детская смертность, но у нас она находится на очень низком уровне. И это, безусловно, заслуга наших профессионалов — врачей. Поэтому в Подмосковье рожать и безопасно, и комфортно», — заключил Воробьев.