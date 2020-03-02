Недобросовестных УК не останется в Подмосковье к апрелю. Новый сервис поможет бороться с плохими компаниями

В Подмосковье поменять управляющую компанию, которая не выполняет свои обязанности, станет проще. В регионе появился сервис «Ты решаешь ЖКХ». На портале жители смогут оценить качество отопления, водоснабжения, услуги электриков, сантехников и дворников и содержание подъездов. Оценки будут влиять на будущее УК.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь жители смогут пожаловаться на плохую работу компаний онлайн. Все отзывы отправляются сразу в контролирующие ведомства. Там на основе оценок будут проводить проверки управляющих компаний.

Сервис «Ты решаешь ЖКХ» поможет Подмосковью избавиться от компаний с низким рейтингом. О том, что уже с 1 апреля на рынке будут работать только надежные коммунальщики, в эфире канала «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Жители многоквартирного дома в Щелкове борются со своей управляющей компанией уже несколько лет.

«В том году произошел прорыв канализации, с тех пор последствия как следует не устранялись, и при каждом затоплении вонь в подъездах стоит невыносимая», — рассказала Ольга Беглова, жительница Щелкова, недовольная работой УК.

Жалобы есть почти у каждого жителя дома. У кого-то запах в квартире, у кого-то плесень. Люди, отчаявшись ждать помощи от управляющей компании, сами заделывали швы, чтобы вода не портила их квартиры.

Источник фото: телеканал «360»

«Швы снаружи надо заделывать. Я вот их сам заделывал, как у меня плесень пошла. За что мы платим? За капремонт, за все, если ничего не делается», — отметил житель дома.

Всех волнует лишь один вопрос: как можно решить все проблемы с управляющей компанией быстро и навсегда?

«Мы можем отправить заявку в Единую диспетчерскую службу. Согласно классификатору, управляющая компания должна будет взять ее в работу и закрыть», — объяснил Дмитрий Евсютин, пресс-секретарь Госжилинспекции Московской области.

Каждая заявка улетает не в воздух, как многие думают. Их отслеживают в Госжилинспекции. Новое приложение «Ты решаешь ЖКХ» упрощает процедуру подачи заявок.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот сайт выражает прозрачность — довольство или недовольство людей той или иной управляющей компанией. Это видят администрация, Госжилинспекция», — уточнил Александр Белоусов, заместитель руководителя Госжилинспекции Московской области.

Чтобы поставить оценки своей УК, нужно зарегистрироваться на сайте ТыРешаешьЖКХ.рф. После регистрации вы можете оценить работу управляющей компании по пяти параметрам.

Чтобы облегчить доступ к порталу, на подъездах повесят листовки с QR-кодом. Отсканировав код, пользователь попадет прямо на сайт.