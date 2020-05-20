Онищенко призвал россиян ходить в масках на улице

Носить маску нужно не только в транспорте или магазине, но и на улице. По словам депутата Геннадия Онищенко, вблизи станций метро, например, даже на улице сохранять дистанцию невозможно, так что нужно защищаться с помощью масок.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в разговоре с ТАСС сказал, что в повседневном понимании улицы ношение масок должно быть обязательным. Он привел в пример остановки или проходы к станциям метро. Несмотря на то, что человек находится на улице, сохранять там дистанцию невозможно.

Онищенко также объяснил, что носить маску нужно всем, а не только больным людям.

«Дело не в том, что каждый вирус задерживается, а в том, что при воздушно-капельном механизме передачи на 80% вирус передается с маленькими капельками слюны. Когда человек разговаривает, они физиологически выделяются, и как раз в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен. А маски, и тканые, и матерчатые, и марлевые, как раз эти капельки задерживают, вот в чем смысл», — объяснил Геннадий Онищенко.

По словам депутата, он 40 лет мечтал о том, чтобы жители России начали носить маски в повседневной жизни в сезонный подъем заболеваемости гриппом. Он надеется, что это станет нормой поведения, а не экзотикой.

С 12 мая в Москве и Подмосковье, а также в ряде других регионов носить маску в общественных местах стало обязательно.