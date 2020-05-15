Упрямые россияне не хотят носить маски в магазинах. Кому-то проще возмущаться, чем защищаться

Посетители нескольких крупных сетей магазинов пожаловались в социальных сетях на правила, по которым начали работать торговые точки. Люди восприняли заботу об их здоровье как нарушение свобод.

Покупатели накинулись на несколько супермаркетов — «Азбуку Вкуса», «Перекресток», «Вкусвилл» — и обвинили их в неком превышении полномочий. По мнению людей, магазины не имеют права запрещать им заходить в зал без масок и перчаток. При этом все магазины в один голос говорят, что это забота о здоровье всех покупателей.

Эти меры связаны с рекомендациями Роспотребнадзора, согласно которым магазин обязан предупредить покупателя о необходимости ношения средств защиты. Также торговая точка обязана организовать возможность покупки этих предметов на входе. В документе говорится, что ретейлер «вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения».

Стоит заметить, что в комментариях к постам большинства перечисленных магазинов разные люди копипастят одно и то же сообщение-жалобу. Оно длинное, но суть его в том, что указы о ношении масок и перчаток не имеют юридической силы, что все они являются рекомендациями и что супермаркеты нарушают права и свободы граждан.

«Перекресток»

«Руководство „Перекрестка“, просим вас остановить незаконное самоуправство, которое творится в ваших магазинах. Вы нарушаете Конституцию РФ, ФЗ и закон "О защите прав потребителей", отказываясь обслуживать/продавать товар без маски и перчаток», — сказал пользователь в комментариях.

С ним согласились и другие покупатели, заявив, что руководство якобы дало указание сотрудникам «нарушать закон и производить насильственные действия, заставляя клиентов надевать маски». Покупатели утверждают, что они сами должны решать, как им заботиться о своем здоровье.

Другой пользователь рассказал свою историю. Ему отказали в обслуживании на кассе, так как он не надел маску. Он обратил внимание, что большинство покупателей «Перекрестка», в котором он был (адрес не указан), в зале были без масок и перчаток, но на кассе почему-то к ним появились претензии.

Представитель X5 Retail Group («Перекресток» входит в группу) по просьбе «360» разъяснил правила и отметил, что они размещены на входе, в торговом зале и в кассовой зоне каждого магазина. Покупателя сначала предупредят, что надевать маску в общественном месте необходимо. Если у человека нет средств защиты с собой, то их можно приобрести в самом магазине.

«В некоторых регионах предупреждают об ответственности в соответствии с указом „О введении режима повышенной готовности“ и могут вызвать представителей правоохранительных органов при отсутствии средств индивидуальной защиты», — сказали в пресс-службе.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Одиноков

«Азбука Вкуса»

В Instagram «Азбуки Вкуса» тоже возник конфликт. Люди задавали вопросы о посещении магазинов без масок и перчаток и получили ответ. Представители сети заявили, что работают в соответствии с требованиями и распоряжениями правительства. Согласно указаниям, в общественных местах можно находиться только в средствах индивидуальной защиты.

«Покупателям, пришедшим без них, сотрудники предоставят перчатки бесплатно, а также предложат приобрести маску. Безусловно, вы можете отказаться», — сказали в пресс-службе и добавили, что в таком случае магазин имеет право не обслуживать клиентов.

Но все же нашлись покупатели, которые одобрили принятые сетью меры. Клиент посчитал, что если люди сами не хотят заботиться о своем здоровье, то им хотя бы кто-то должен помочь.

«Да, дети и молодежь легко переносят коронавирус (иногда даже незаметно для окружающих), но это совсем не значит, что они не могут заразить других. Пожалуйста, давайте не будем эгоистами и подумаем о других, о людях, кому этот вирус может подорвать здоровье или унести жизнь», — написал пользователь.

«Азбука Вкуса» устно информирует покупателей о том, что необходимо носить средства защиты в магазине. Полномочий, чтобы выгонять людей из помещения, у охраны нет, и ей ничего не остается, кроме как вызвать полицию.

В пресс-службе магазина отметили, что они заметили всплеск однотипных жалоб. Но многие из них поступали из Краснодара и Сочи — регионов, где магазинов «Азбука Вкуса» нет.

Источник фото: РИА «Новости»/Руслан Кривобок

«Вкусвилл»

В одном из первых комментариев под постом на странице «Вкусвилла» девушка пожаловалась, что сотрудники магазина ходили за ней по пятам и требовали надеть маску, которая была у нее… на подбородке. То есть покупательница принципиально не хотела поднять средство защиты и даже сослалась на указ мэра Москвы, где ничего не сказано про то, «как именно и на каком месте использовать маску».

Другой пользователь связал ношение масок и рабство: «Мы не рабы! Не заставляйте нас одевать маски!» — сказал он, грамматика сохранена. Еще один покупатель предупредил, что люди устроят бойкот «Вкусвиллу», если он продолжит «беспредел с масками». Администраторы страницы в ответ сказали, что делают это ради безопасности людей.

В пресс-службе «Вкусвилла» рассказали «360», что магазины «очень просят» надевать маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в магазинах, потому что это важно «для безопасности и комфорта».

Конфликты возникают на фоне масочного режима, но сотрудники пытаются находить решения. В том числе предлагают приобрести средства защиты на входе (в некоторых точках маски дают бесплатно, если они есть в наличии) либо воспользоваться доставкой продуктов онлайн. Есть третий вариант: пройти на кассу самообслуживания. Там можно находиться без маски.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Биятов

«О`КЕЙ»

К сети «О`КЕЙ» тоже были претензии со стороны покупателей. Люди не могли понять, почему в магазины можно входить без маски и перчаток, но расплачиваться за товар нужно только при наличии этих средств защиты.

По просьбе «360» в пресс-службе компании «О’КЕЙ» сообщили, что супермаркет может пойти на уступки людям, у которых нет денег на маски и выдать их бесплатно. Но средства защиты необходимы, чтобы приобрести товары.

На информационных пунктах перед входом в магазин мы предлагаем покупателям, у которых отсутствуют средства индивидуальной защиты (маски или респираторы) приобрести маски у нас. Если по тем или иным причинам покупатель не может маску купить, мы предоставляем ему более упрощенный вариант маски бесплатно Пресс-служба «О`КЕЙ».

Магазинам, по информации пресс-службы, запрещено обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты дыхания — маски или респиратора. На входе всех людей проверяют и информируют о действующих рекомендациях. Все это нужно для того, чтобы обеспечить безопасность клиентов.

Другие сети

«Лента» сообщила, что у нее нет полномочий контролировать выполнение требований нормативных актов. При этом компания оставляет за собой право отказать в обслуживании покупателю без средств индивидуальной защиты.

«Ашан» настаивает на ношении масок в своих магазинах в регионах, где введен соответствующий режим. Мы уже писали о том, как пандемия изменила работу крупных магазинов на примере «Ашана».

С 12 мая «Магнит» и «Дикси» разрешили заходить в торговые залы только людям в масках.

В «Биллу» с 12 мая пускают только в маске и перчатках. Купить средства защиты можно будет на любой свободной кассе, а перчатки получить бесплатно у входа.

PRISMA — сеть финских супермаркетов, некоторые из которых есть в Санкт-Петербурге. В магазинах города покупатели тоже обязаны носить перчатки и маски.

«В ближайшие три недели приходите к нам со средствами индивидуальной защиты — без них мы не сможем пустить вас в магазин. Если вы пришли в магазин без средств индивидуальной защиты, вы можете обратиться к сотрудникам или к охране и получить их бесплатно. Корзина с одноразовыми перчатками и диспенсер с антисептиком установлены при входе с апреля», — говорится в сообщении.