Хомяки помогли доказать эффективность масок

Ученые из Университета Гонконга провели исследование, чтобы выяснить эффективность медицинских масок в ситуации с коронавирусом. Тесты показали, что носить их действительно стоит.

Специалисты устроили эксперимент, главную роль в котором отвели хомякам. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

На время исследования в клетки поместили по одному больному COVID-19 животному, а в соседние поселили по три здоровых грызуна. Между клетками поставили вентиляторы, чтобы они доносили вирус от больных хомяков к здоровым.

Эксперимент разделили на три этапа. Во время первого возле клетки с зараженными животными установили перегородку из материала, сымитировав ношение ими медицинской маски. Ученые сравнили уровень заражаемости, а потом передвинули перегородку к клеткам со здоровыми хомяками. В третий раз ее не устанавливали.

Если «маска» отсутствовала, то 10 из 15 хомяков заболевали COVID-19 за неделю. Когда перегородка стояла у клеток со здоровыми грызунами, заразились четыре подопытных из 12. Когда ее располагали рядом с зараженными, то после коронавирус подхватили только два хомяка из 12.

Эксперимент, по мнению инфекциониста Юэна Кхуок-юна, показал: если больные COVID-19 носят маски, то они защищают окружающих их людей от заражения. Выводы исследователей важны с учетом того, что инфекция протекает у многих коронавирусных больных бессимптомно.

Ученые обратились ко всем с просьбой не только носить маски, но и соблюдать социальную дистанцию.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, сейчас выявлено более 4,713 миллиона случаев заражения коронавирусом. Скончались более 315 тысяч человек. Ситуация с вирусом постепенно стабилизируется.