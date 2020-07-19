Двухлетний мальчик, который сбежал от побоев отчима под Дмитровом, был растерянным. На теле у него красовались старые желтые синяки и кровоподтеки. Именно таким его увидела у КПП местная жительница Елена. О встрече она рассказала «360».

Женщина обнаружила мальчика днем 18 июля на дороге. Он выходил из-за мусорного бака, был в пижаме и тапочках.

Такой растерянный стоит на дороге. Я посмотрела кругом — взрослых никого нет. Я побегала, посмотрела, думаю, откуда-то, может, вышел из дома. Я его забрала в вагончик, на КПП привела. Покормила его, чаем напоила. Елена местная жительница.

Выяснилось, что ребенку 2,5 года. Однако он мало говорит, «неразвитый такой», поэтому Елена ничего от малыша толком и не узнала.

«Только пальцем показывает на дорогу и говорит: „Мама, мама“», — рассказала Елена.

У ребенка были разбиты губы, виднелись кровоподтеки, на лбу синяки, «такие прямо уже старые синяки, желтые». А еще мальчик хромал.

Он сказал, что это папа выкрутил ногу, показал руками, что он сделал с его ногой Елена местная жительница.

«Он мне сказал, что и мама била, и папа бил», — добавила первая свидетельница.

Тогда же в КПП на выезде из поселка Елена нажала на сигнальную кнопку. На вызов приехала Росгвардия, а потом и полиция, всего шесть машин. Правоохранители забрали этого мальчика, долгое время пытались выяснить, кто же его родители. Полицейские провезли малыша по населенному пункту, думали, что он покажет дом.

Происшествие также прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Сейчас в этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Правоохранительные органы, сотрудники ПДН работают, выясняют нюансы, разыскивают родственников. Для нас важно, что состояние малыша стабильное и его жизни сейчас ничто не угрожает», — заявила она.

По словам Мишоновой, мальчик активный, бегает, играет.

Ближайшее время ребенок пролежит в больнице. Как сложится его дальнейшая судьба, зависит от результатов предварительного расследования правоохранительных органов и последующего решения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН) и органов опеки.

Двухлетнего ребенка нашли со следами побоев в поселке при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа. По предварительным данным следствия, с 1 по 18 июля 2020 года его избивал отчим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Матери мальчика грозит статья «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Подмосковная прокуратура взяла на контроль дело избитого мальчика.

Ребенка могут отдать на воспитание в другую семью.