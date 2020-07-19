Избитого отчимом мальчика из Дмитрова могут отдать в другую семью. Видео с камер

Двухлетний мальчик, который в слезах пришел на пост КПП при совхозе «Останкино» Дмитровского городского округа, сейчас находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Органы опеки проверят семью ребенка и выяснят, можно вернуть его маме или пора подыскать новую семью.

Об этом «360» рассказала начальник управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Дмитровскому городскому округу Галина Белова.

«Вчера, когда мы узнали об этой ситуации, мы навестили ребенка, поехали к нему незамедлительно. Ребенок в настоящее время находится в больнице, под присмотром врачей. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, его обследуют», — отметила она.

Белова подчеркнула, что семья мальчика не живет в поселке постоянно — они переехали туда недавно и остановились на время. Однако за тот срок, что они там находятся, никаких жалоб в органы опеки не поступало.

Сейчас решается вопрос, вернется малыш в семью или нет. Против отчима мальчика, который избивал пасынка, уже возбудили уголовное дело. В отношении его мамы правовую оценку даст полиция.

«Поскольку мама зарегистрирована в Тульской области, мы завтра сделаем туда запросы, уточним, всю информацию соберем по маме, по семье. Если возможно будет вернуть ребенка маме — вернем, если нет, если есть родственники и возможно передать им — передадим. Или найдем ребенку новую, хорошую семью», — подчеркнула Галина Белова.

Заплаканный двухлетний мальчик в пижаме пришел на пост КПП 18 июля, в 14:13. По словам охранника Анатолия Савина, было видно, что малышу больно: он прихрамывал при ходьбе, а возле лица были синяки. При этом ребенок, когда подошел к КПП, звал маму. Елена, которая тоже работала в тот день на КПП, подошла к малышу. Она подождала некоторое время, но его родители не появились. Тогда сотрудница охраны вызвала полицию и скорую.

Савин отметил, что правоохранители долго разбирались в ситуации — простояли на КПП около пяти часов. За это время туда же подошла мама малыша. Она попыталась обмануть полицейских и заявила, что сын упал с самоката.

Дмитровская городская прокуратура уже начала проверку. Контролировать возбужденные уголовные дела по противоправным действиям в отношении ребенка будет офис областного ведомства.