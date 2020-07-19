Подмосковная прокуратура взяла на контроль дело избитого отчимом мальчика

Проверку по избиению двухлетнего мальчика сожителем матери начала прокуратура Московской области. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, в ходе мероприятия они узнают о причинах и условиях произошедшего.

Проверкой займется Дмитровская городская прокуратура, а возбужденные уголовные дела по противоправным действиям в отношении ребенка будет контролировать офис областной прокуратуры.

Сегодня стало известно, что двухлетний мальчик в поселке при совхозе «Останкино» в Дмитровском городском округе сбежал от отчима, который постоянно его избивал. Ребенка нашли охранники поселка.

Заплаканный малыш не стал признаваться, где он живет. Мужчины вызвали на место врачей, которые при осмотре увидели у ребенка синяки по всему телу и поврежденную ногу.

Мальчика регулярно избивал 22-летний отчим. Прибывшие на место полицейские задержали садиста. Во время допроса у следователя молодой человек признался, что бил ребенка из личной неприязни. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Сам пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. Его матери грозит наказание по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».