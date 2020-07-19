Двухлетний мальчик сбежал от родителей из-за побоев

Малыш с синяками по всему телу подошел к охране на въезде в поселок при совхозе «Останкино» в Дмитровском районе 18 июля, около 18:00. Он не мог назвать ни своего имени, ни места жительства.

В этом населенном пункте живут почти две тысячи жителей, поэтому практически все знают друг друга в лицо. Однако староста и местные жители не припомнили, из какого дома мог быть мальчик.

Выяснилось, что три дня назад один из домовладельцев приютил молодую семью, рассказал староста поселка Алексей. Из Тулы на днях приехала 29-летняя девушка и устроилась на работу в магазин. Ее сожитель, 22-летний уроженец Саратовской области, ушел в тот день по своим делам. По недостоверной информации, он тоже договаривался о трудоустройстве. В итоге двухлетний ребенок остался один дома. Воспользовавшись случаем, он сбежал.

На место приехали полицейские. Им мужчина рассказал, что ребенок набил синяки после падения с самоката. Однако травмы были только на лице и на боку, поэтому эту версию сразу отвергли.

Малыша доставили в травматологическое отделение. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, перелом верхней челюстной пазухи, ушибы и ссадины.

По предварительным данным, с 1 по 18 июля 2020 года сожитель матери ребенка периодически избивал малолетнего пасынка. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий. Он бил несовершеннолетнего руками по голове, лицу, туловищу и конечностям. На допросе у следователя он признался, что наносил телесные повреждения из-за неприязненного отношения к мальчику.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Матери мальчика грозит уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». С отцом ребенка она не общалась последние полтора года.