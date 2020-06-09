«Он должен сесть»: жена погибшего хочет добиться наказания для Ефремова

После смертельной аварии актера Михаила Ефремова ждут разбирательства в суде. Супруга погибшего Сергея Захарова намерена добиваться того, чтобы виновника ДТП отправили за решетку.

«Да, он должен сесть [в тюрьму]», — заявила супруга Захарова корреспонденту «360».

Женщина не стала отвечать на многочисленные расспросы журналистов из-за своего состояния. Она извинилась и сказала, что у нее «нет сил на разговоры». При этом жена погибшего подтвердила, что Захаров жил в Москве, но родом был из Рязани. Сын водителя тоже отметил, что надеется на наказание для Ефремова в виде тюрьмы.

«Пусть сидит», — сказала женщина, уезжая от журналистов на машине.

Сергей Захаров работал в Москве доставщиком интернет-магазина. Вечером 8 июня в его фургон на большой скорости врезался автомобиль Михаила Ефремова. Пострадавшего водителя с серьезными травмами и переломами доставили в институт имени Склифосовского. Утром 9 июня Захаров скончался в реанимации, несмотря на все усилия медиков.

Самого актера отправили на медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что он сел пьяным за руль. На Ефремова завели уголовное дело, которое позже переквалифицировали на более тяжкое. Актеру грозит до 12 лет тюрьмы за смертельную аварию.