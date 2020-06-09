С учетом тяжести ДТП, которое устроил пьяный Ефремов, вряд ли его отправят под домашний арест. В подобных случаях людей обычно сажают в СИЗО.

«Михаил Ефремов — великий актер, безусловно, но при этом нужно понимать, что совершенный им поступок опасный для общества, к сожалению. Специфика таких дел в большинстве случаев — это все же арест», — рассказал во время беседы с «360» правозащитник Иван Мельников.

Собеседник добавил, что с учетом своей известности Ефремов вряд ли скроется от правосудия, но мера пресечения должна соответствовать тяжести происшествия. А вообще, о чем-то говорить пока преждевременно: все будет зависеть от результатов допроса, от признания вины и от намерения Ефремова урегулировать ситуацию с потерпевшей стороной.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие на суде будет ходатайствовать о домашнем аресте для актера.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов в центре Москвы на всем ходу на своем внедорожнике врезался в двигавшийся по встречной полосе фургон.

Водитель грузовика получил тяжелые травмы и утром 9 июня умер. Против актера возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, когда пострадавший был еще жив. После его смерти статью переквалифицировали на более тяжкую. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.