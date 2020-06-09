Дело о ДТП Ефремова взяла под контроль прокуратура

На Михаила Ефремова завели уголовное дело после смертельного ДТП в центре Москвы. Теперь столичная прокуратура взяла расследование под свой контроль.

«Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб человек», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Помимо этого, прокуратура проверит выполнение уполномоченными органами требований закона о безопасности дорожного движения. После завершения проверки будет принято соответствующее решение.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречку и влетел в фургон. Пострадавшего водителя с серьезными травмами отправили в больницу для оказания помощи. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался утром в реанимации. Родные погибшего Сергея Захарова рассказали, что он был добрейшим человеком.

Актер прошел медицинскую экспертизу, которая выявила большое количество алкоголя в его крови. Ефремова отпустили под подписку о невыезде, начав расследование уголовного дела. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы за смертельную аварию.