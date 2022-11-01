Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у банка в России | 360°

01 ноября 2022, 12:22
Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у банка в России
Бизнесмен Тиньков заявил о начале отзыва бренда «Тинькофф» у российского банка
Предприниматель Олег Тиньков заявил, что начинает процесс отзыва бренда «Тинькофф» у российского банка. Бизнесмен добавил, что его предыдущий пост в Instagram*, в котором он публично отказывался от гражданства России, исчез.
По мнению Тинькова, к исчезновению публикации якобы могут быть причастны «кремлевские тролли».
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«Я начинаю процесс отзыва своего бренда „Тинькофф“ из банка <…> У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его», — написал предприниматель во вторник.
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Накануне на странице в Instagram* Тиньков опубликовал справку о выходе из гражданства. Предприниматель подтвердил, что решил отказаться от гражданства России. В мае Олег Тиньков заявил, что больше не собирается возвращаться в РФ. По словам предпринимателя, он больше не может заниматься бизнесом на родине. До этого компания «Интеррос» сообщила о покупке 35% акций TCS Group Holding — это головная структура группы «Тинькофф». В компании отметили, что «Тинькофф банк» откроет новую страницу в своей истории благодаря сделке.
* Instagram — социальная сеть корпорации Metа, которую признали экстремистской организацией и запретили на территории России.
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