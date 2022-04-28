Компания «Интеррос» объявила о покупке у Тинькова 35% акций TCS Group

Группа «Интеррос» объявила о покупке 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы «Тинькофф». Об этом сообщили в пресс-службе компании. Сделку уже согласовал ЦБ РФ.

«Мы рассчитываем, что участие „Интерроса“ как нового акционера в капитале в сочетании с уникальным опытом управляющей команды группы „Тинькофф“ станет хорошим импульсом для дальнейшего развития бизнеса группы», — заявил президент «Интерроса» Владимир Потанин.

Основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков отметил, что вместе со своей командой смог с нуля построить банк, который, по его мнению, стал лучшим в стране.

«Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — добавил бизнесмен.

По словам председателя правления «Тинькоффа» Станислава Близнюка, сделка с «Интерросом» откроет новую страницу в истории группы «Тинькофф». Он отметил, что новый акционер в лице этой компании заинтересован в том, чтобы сохранить высокие показатели группы.

На прошлой неделе Тинькофф-банк заявил о готовности к ребрендингу. Организация сменит название до конца года.