Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства | 360°

31 октября 2022, 21:51
Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Бизнесмен, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил, что отказался от российского гражданства, справку об отказе он опубликовал в Instagram*. Документ датирован 26 октября.
«Я принял решение отказаться от российского гражданства», — написал Тиньков в социальной сети.
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Бизнесмен подтвердил свои слова справкой о выходе из гражданства.
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Еще в мае бизнесмен заявил, что «сюда я больше не ездок», имея в виду Россию. Он отметил, что больше не сможет вести бизнес в родной стране и вспомнил свои былые успехи.
В конце апреля группа «Интеррос» объявила о покупке 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы «Тинькофф». Руководство компании выразило надежду, что сделка с «Интерросом» откроет новую страницу в истории «Тинькофф банка».
Банку «Тинькофф» предрекали смену названия и отток вкладчиков из-за действий его основателя, который в открытую раскритиковал спецоперацию России на Украине. Эксперты считают, что банку нужен ребрендинг, бренд «Тинькофф» назвали «токсичным».
* Instagram — социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.
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Олег Тиньков
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