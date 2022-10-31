Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства | 360°

Знаменитости 31 октября 2022, 21:51 Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков отказался от российского гражданства РИА "Новости"

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Бизнесмен, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков сообщил, что отказался от российского гражданства, справку об отказе он опубликовал в Instagram*. Документ датирован 26 октября.

«Я принял решение отказаться от российского гражданства», — написал Тиньков в социальной сети.

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Бизнесмен подтвердил свои слова справкой о выходе из гражданства.

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Еще в мае бизнесмен заявил, что «сюда я больше не ездок», имея в виду Россию. Он отметил, что больше не сможет вести бизнес в родной стране и вспомнил свои былые успехи.

В конце апреля группа «Интеррос» объявила о покупке 35% акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы «Тинькофф». Руководство компании выразило надежду, что сделка с «Интерросом» откроет новую страницу в истории «Тинькофф банка».

Банку «Тинькофф» предрекали смену названия и отток вкладчиков из-за действий его основателя, который в открытую раскритиковал спецоперацию России на Украине. Эксперты считают, что банку нужен ребрендинг, бренд «Тинькофф» назвали «токсичным».

* Instagram — социальная сеть, принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.