«Сюда я больше не ездок». Тиньков попрощался с Россией цитатой из «Горе от ума»

Олег Тиньков попрощался со своим банком и с Россией, заявив, что больше не сможет вести бизнес в родной стране. Об этом он написал у себя в соцсети.

Предприниматель вспомнил о своих былых успехах.

«У меня не осталось ничего в России. И это плохо для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить четыре разных бизнеса с нуля!» — похвастался Тиньков.

Он напомнил, что на пике Forbes оценивал его состояние в 9,4 миллиарда долларов. По словам Тинькова, он гордился, но не суммой, а тем, что построил честный и «американский» тип бизнеса. Похвалился, что никогда не давал взяток, не брал на работу друзей и знакомых.

Тиньков выразил уверенность, что «Тинькофф» мог бы стать крупнейший российским банком.

Он поблагодарил Владимира Потанина, чья группа «Интеррос» выкупила его долю в TCS Group, хоть, по словам Тинькова, и за «копейки».

Предприниматель заявил, что находится на стороне добра. Он добавил, что из-за тяжелой болезни не знает, сколько ему осталось жить, но считает, что лучше умереть так, чем оставаясь «подонком» и «трусом» с миллиардами.

«Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету», — заключил Тиньков, процитировав Александра Грибоедова.

При этом Тиньков заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Dacha.

Тиньков ранее раскритиковал спецоперацию на Украине. После этого он продал свой бизнес в России. Банк «Тинькофф» после резких высказываний Тинькова сообщил о планах сменить название.