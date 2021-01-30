Около тысячи газовых баллонов могли взлететь на воздух при пожаре в Тушине

Во время тушения спасатели не дали огню распространиться по зданию площадью три тысячи квадратных метров и складам с баллонами.

Пожарные ликвидировали возгорание приблизительно за полтора часа.

Один человек пострадал, сообщил ТАСС.

Пожар ликвидировали в 14:00. К тому времени пожарный вертолет трижды сбросил воды. Тушение проводилось под прикрытием бронещитов. Однако процесс осложнялся из-за нагромождения зданий и сооружений недалеко от очага возгорания.

Топливозаправщик вспыхнул на территории промзоны в Походном проезде днем 30 января. Огонь перекинулся на одноэтажную хозяйственную постройку. Он питался от газа, на это указывало факельное горение. Площадь пожара — 500 квадратных метров, был объявлен третий ранг сложности. В ликвидации возгорания участвовали 160 человек и 49 единиц техники.

Существовала угроза взрыва емкости с газом объемом 24 кубометра. Жилой дом находился в 200 метрах от места пожара.