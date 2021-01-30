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    30 января 2021, 13:32

    Три вертолета приготовились тушить полыхающий в Тушине автозаправщик. Видео

    Алена Макаренко, Андрей Фишер

    Три пожарных вертолета готовы к вылету в район Южное Тушино на северо-западе Москвы, где загорелся автотопливозаправщик. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС России.

    Вертолет Ка-32 МАЦ уже вылетел к месту ЧП, еще три вертолета находятся в готовности. Возгорание ликвидируют 160 человек и 49 единиц техники. В ближайшее время численность отряда спасателей возрастет, уточнили в ведомстве.

    Три вертолета приготовились тушить полыхающий в Тушине автозаправщик. Видео | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Пламя перекинулось на первый этаж хозяйственной постройки на Походном проезде. Предварительная площадь пожара — 100 квадратных метров. Поблизости находится до 40 газовых баллонов с пропаном. Пожару присвоен ранг № 3.

    Никто не пострадал. Специалисты проводят мониторинг ПДК вредных веществ в окружающем воздухе.

    Три вертолета приготовились тушить полыхающий в Тушине автозаправщик. Видео | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Сообщение о возгорании поступило в 12:18. Свидетели слышали взрывы баллонов, над источником возгорания поднимается густой черный дым. На место выехало руководство МЧС столицы. В МЧС говорили, что существует высокая угроза взрыва емкости: последствия такого взрыва трудно оценить. Чтобы не допустить его, пожарные работают максимально осторожно.