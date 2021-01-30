Пожар начался в районе Южное Тушино в Москве, слышны взрывы баллонов. Существует высокая угроза взрыва. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что пожар начался по адресу Походный проезд, 26 стр. 1. Он отметил, что на место выехало руководство МЧС столицы — пожару присвоили третий ранг.

Что именно загорелось пока не ясно, однако собеседник уточнил, что слышны взрывы баллонов, а над источником возгорания поднимается густой черный дым. Он добавил, что на данный момент обстановка серьезная — на место стягивают группировку МЧС. Существует высокая угроза взрыва емкости — последствия такого взрыва трудно оценить. Чтобы не допустить его, пожарные работают с максимальной осторожностью. Для тушения будут задействовать авиацию.

Очевидцы опубликовали видео с места событий. На кадрах видно, что происходит факельное горение здания.