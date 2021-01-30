Очевидцы показали, как спасатели работают на серьезном пожаре в Москве

Пожар бензозаправщика удалось локализовать на площади 500 «квадратов». Очевидцы показали, как спасатели работают на территории промзоны, где произошло возгорание.

Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

На кадрах видно, что открытого горения уже нет, однако пожарные продолжают проливать здания, чтобы не допустить повторного возгорания.

На территории промзоны находится большое число газовых баллонов — точно неизвестно, все они наполнены газом или есть пустые. Однако во время пожара некоторые из них полопались. На то, что огонь питался от газа, указывало также факельное горение.

Рядом с промзоной расположились машины скорой помощи и экстренных служб. Там же собралась толпа очевидцев, некоторые пришли с детьми.

Для тушения пожара МЧС Москвы привлекали вертолет. В распоряжении «360» оказался ролик с моментом, когда воздушное судно сбрасывало воду на горящее здание. Языков пламени не видно, однако после контакта с водой появился густой белый пар.