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    30 января 2021, 14:28

    Очевидцы показали, как спасатели работают на серьезном пожаре в Москве

    Дарья Новая, Нина Петлинова

    Пожар бензозаправщика удалось локализовать на площади 500 «квадратов». Очевидцы показали, как спасатели работают на территории промзоны, где произошло возгорание.

    Видео прислали через приложение «Репортер 360» (Android и iOS).

    На кадрах видно, что открытого горения уже нет, однако пожарные продолжают проливать здания, чтобы не допустить повторного возгорания.

    На территории промзоны находится большое число газовых баллонов — точно неизвестно, все они наполнены газом или есть пустые. Однако во время пожара некоторые из них полопались. На то, что огонь питался от газа, указывало также факельное горение.

    Рядом с промзоной расположились машины скорой помощи и экстренных служб. Там же собралась толпа очевидцев, некоторые пришли с детьми.

    Для тушения пожара МЧС Москвы привлекали вертолет. В распоряжении «360» оказался ролик с моментом, когда воздушное судно сбрасывало воду на горящее здание. Языков пламени не видно, однако после контакта с водой появился густой белый пар.