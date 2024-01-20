Общество 20 января 2024, 16:54 Около 80 тысяч подписей собрали за увольнение выбросившей кота Твикса из поезда проводницы Россияне в петиции потребовали уволить проводницу из-за гибели кота Твикса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Почти 80 тысяч подписей собрала петиция против проводницы, которая 11 января выбросила кота Твикса из поезда в Кирове. Россияне потребовали уволить женщину за жестокое обращение с животными. Инициативу разместили на портале Change.org.

Автор петиции Дарья Сутулова напомнила историю Твикса, погибшего из-за действий сотрудницы поезда. Обращение адресовали РЖД.

Реклама

«Требуем уволить проводницу за нарушение должностных инструкций (на кота был оформлен билет) и за жестокое обращение с животным, а также выплатить хозяевам компенсацию за моральный ущерб», — указали в петиции.

Еще одно обращение направили в Следственный комитет. В нем автор Екатерина Сергеева попросила возбудить уголовное дело в отношении сотрудницы РЖД. За петицию проголосовали почти 30 тысяч человек.

В Госдуме заявили, что проводнице может грозить до трех лет лишения свободы. После скандала с гибелью животного в РЖД пообещали запретить проводникам высаживать животных из поездов.