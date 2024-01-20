Эксклюзив 20 января 2024, 11:01 «Это уголовка, до трех лет». Наказание проводнице за гибель кота Твикса назвали в Госдуме Бурматов: выбросившей из поезда кота Твикса проводнице грозит до трех лет тюрьмы РИА «Новости»

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Проводнице поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, которая выбросила кота Твикса из вагона в Кирове, может грозить до трех лет тюрьмы. На это «360» указал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

«Это уголовка. Животное замерзло насмерть и погибло из-за того, что его выбросили на мороз, причинно-следственная связь прямая. Он погиб из-за действий проводницы, которая нарушила все нормы», — сказал он.

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Бурматов отметил, что единственно верным решением проводницы в той ситуации было поймать кота и попросить хозяев убрать его в переноску.

«Здесь речь о статье 245 Уголовного кодекса, по части первой. Но дело можно переквалифицировать во вторую часть, так как проводник находился при исполнении служебных обязанностей», — добавил депутат.

Проводница поезда 11 января выбросила Твикса из вагона на улицу, хотя на него приобрели отдельный билет. Животное выбралось из переноски, когда хозяин заснул, и отправилось гулять. Его увидела сотрудница поезда, спросила пассажиров о коте, не получила ответа и выбросила питомца из вагона.

В субботу, 20 января, стало известно, что Твикса нашли мертвым. В поиске кота приняли участие тысячи россиян.