Эксклюзив 20 января 2024, 10:22 Выброшенного из поезда рыжего кота Твикса нашли мертвым Хозяин выброшенного из поезда кота Твикса заявил, что его нашли мертвым

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Кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила из вагона в Кирове, нашли мертвым. Гибель животного «360» подтвердил его хозяин.

«Дайте мне время разобраться с этим всем», — попросил он.

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В Telegram-канале волонтеров, искавших кота в Кирове, разместили объявление, что сбор поисковиков на 11:00 отменяется.

«Пока хозяева не вышли на связь и не подтвердили информацию. Убедительная просьба не обрывать их телефоны. Официальная информация от хозяев будет после 16:00», — написали волонтеры.

Проводница 11 января выкинула Твикса из поезда, хотя на него купили билет. Родственник его хозяев заснул, а кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону.

После того, как никто из пассажиров не признал животное, проводница решила, что кот беспризорный, и выбросила его из поезда. К поиску пропавшего питомца подключились тысячи россиян.