Общество 14 декабря 2023, 10:35 Около 45 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах Более 40 авиарейсов задержали и отменили в Домодедове, Шереметьеве и Внукове РИА «Новости»

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В московских аэропортах задержали около 40 рейсов, а еще четыре отменили. Информация об этом появилась на сайте «Яндекс Расписания».

По данным сервиса, больше всего рейсов задержали в аэропорту Домодедово — 19. Еще три самолета отменили. В Шереметьеве перенесли вылет девяти рейсов. Во Внукове 13 самолетов не вылетели вовремя, а один рейс отменили.

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Причиной изменений в расписании могла стать нелетная погода. На этой неделе в столице облачно и снежно, на дорогах гололед. Действует экстренное предупреждение МЧС.

По прогнозам синоптиков, пятничный снегопад в столице станет самым сильным за 57 лет. Выпадет почти половина месячной нормы осадков. Эксперты рассказали «360», как пережить «зимнее комбо» — снег, ледяной дождь и гололед.