13 декабря 2023, 14:42
МЧС предупредило москвичей о гололедице и снежных заносах в четверг и пятницу
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снегопада и гололедицы в Москве
МЧС объявило экстренное предупреждение из-за снегопада и гололедицы в Москве в четверг и пятницу в связи с прохождением южного циклона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Согласно прогнозам Росгидромета, в Москве будут неблагоприятные погодные условия. Погода значительно ухудшится с 14 декабря с 15:00 и до 12:00 15 декабря.
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Порывы ветра в этот период усилятся до 17 метров в секнунду, пройдет сильный снегопад, местами будут метель и снежные заносы. На дорогах ожидается гололед.
Сотрудники МЧС призвали жителей столицы быть осторожными на дороге и при нахождении на улице.
Ранее «желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до четверга. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье до 15:00 14 декабря.
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