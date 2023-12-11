Москва 11 декабря 2023, 11:40 Самый сильный за полвека снегопад обрушится на Москву 15 декабря Синоптик Тишковец: снегопад 15 декабря в Москве станет самым мощным за 57 лет Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Мощный снегопад обрушится на Москву 15 декабря. Он станет самым сильным за 57 лет, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В городе выпадет порядка 19-24 миллиметров осадков, которые составят около 40% от месячной нормы. Изменения в погоде произойдут под влиянием средиземноморского циклона.

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Последний раз подобную ситуацию фиксировали в 1996 году, когда в столице выпало 17,3 миллиметра осадков. Синоптик не исключил, что снегопад 15 декабря может стать самым сильным за всю историю метеонаблюдений. Снег перестанет идти в Москве 17 декабря, отметил Тишковец.

Ранее из-за погодных условий в аэропортах Москвы отменили и задержали более 20 рейсов. В Домодедове пассажирам пришлось дожидаться шести самолетов, которые подали с задержкой из-за плохой видимости. В Шереметьеве отменили восемь рейсов, во Внукове задержали восемь рейсов.

Синоптик Михаил Леус заявил, что потепление в Москве наступит 11 и 12 декабря. В городе будет наблюдаться облачная погода и слабая метель.