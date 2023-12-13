Общество 13 декабря 2023, 21:50 Снег, ледяной дождь и гололед. Как пережить зимнее комбо в России Эксперт ОНФ Рыбальченко заявил, что последствий ледяного дождя можно избежать Телеканал «360»

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Зима, как всегда, пришла неожиданно. Сильные метели и низкая температура буквально парализовали дороги многих российских городов. Кое-где коллапс «украсила» гололедица, и множество людей оказались на больничных койках. Между тем справиться с капризами погоды для коммунальщиков вполне реально: нужно лишь иметь четкий план действий и неукоснительно ему следовать.

Россия переживает снежную зиму

Зима в этом году уже успела доставить немало неприятностей. Снегопады и мороз отменяют авиарейсы, устраивают настоящий коллапс на дорогах и выматывают душу россиянам, которым рано утром приходится пробираться на работу сквозь сугробы. Коммунальщики отчего-то не торопятся с уборкой, особенно во дворах.

Синоптики обещают дальнейшее похолодание. Например, в Челябинскую область с четверга придет аномально холодная погода с 40-градусными морозами. Жители Ростова-на-Дону переобулись в коньки, чтобы хоть как-то передвигаться по улицам, скованным льдом. А некоторые натянули на ботинки металлические губки для посуды.

Москвичи получили экстренное предупреждение от МЧС: в четверг после полудня на столицу обрушатся снегопад, метель и снежные заносы. Порывы ветра в этот период усилятся до 17 метров в секунду, на дорогах ожидается гололедица.

Снег убирают по регламенту

Создатель и руководитель проекта «Дом-и-Двор.рф» Павел Степура пояснил «360», что в российских регионах действуют разные правила благоустройства и уборки территории, в том числе в зимний период. В них расписана вся необходимая последовательность действий.

Убрать все одновременно просто невозможно, поэтому существуют регламенты. Учитываются продолжительность, интенсивность снегопада и так далее. В первую очередь выбираются места, связанные с максимальным проходом людей: пешеходные переходы, тротуары на центральных улицах, остановки общественного транспорта. Павел Степура

Делается все, чтобы люди могли пройти, сесть в транспорт, уточнил эксперт. Если снегопад неинтенсивный, уборка начинается сразу после его окончания. Если снег идет достаточно сильно, то цикл уборки периодически возобновляется. Непосредственно в Москве убирают сразу же при нарастании новых четырех сантиметров осадков.

«Так убирают там, где есть максимально большой поток людей. А дальше уже идет уборка тротуаров, внутриквартальных проездов и всего, что с ними связано: места парковки и тому подобное», — рассказал Степура.

Он отметил, что еще одна зимняя проблема — ледяной дождь — по-настоящему экстремальная ситуация, она почти всегда связана с перебоями электричества. Чтобы этого избежать, в энергетических организациях проводят комплексную работу, в том числе и по резервированию линий. Если аварии все-таки случились, значит, что-то недоделали.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Степура также напомнил, что в зимнюю непогоду лучше не пользоваться личными машинами. Безопасней пересесть на общественный транспорт. Ведь даже буксующий при въезде на горку автомобиль способен устроить коллапс на дороге. Иногда заторы происходят из-за большегрузов, но в некоторых случаях это просто неизбежно.

«Когда снег счищают, его загружают на грузовики. Понятное дело, что они будут тормозить на определенных улицах и приостанавливать движение. Но это, извините, уже объективная ситуация: работы реально необходимо провести. То же касается и уборки снега ночью», — пояснил эксперт.

Важен алгоритм уборки

Эксперт ОНФ, инженер и эколог Илья Рыбальченко напомнил, что летом после любого дождя люди тоже жаловались на огромные лужи. Однако уже спустя полчаса дренажная система со всем прекрасно справлялась. Просто в случае выпадения большого количества осадков она не всегда в состоянии сделать это быстро.

Со снегом ситуация другая: его не уберешь в трубу, он быстро не вытечет, и именно поэтому сразу убрать его весь невозможно. В большинстве городов Финляндии или Швеции, особенно небольших, снег не убирают вообще: его укатывают. Однако это работает лишь там, где по дороге проезжает до 300 машин в час. Иначе они превращают снег в крошку. Илья Рыбальченко

Уборка снега — это серьезнейший интеллектуальный алгоритм, подчеркнул эколог. Сначала от него чистятся жизненно важные места: нужно привести в порядок лестницы, различные скосы, на которых человек банально может поскользнуться. Убрать надо и на стоянках скорой помощи и магистралях, по которым едут машины различных экстренных служб.

Фото: Peter Schatz / Global Look Press

«После этого нужно сделать так, чтобы можно было подъехать к школам, чтобы работали торговые сети. Нужно сделать так, чтобы ключевые развороты, мосты, перекрестки были свободны от снега. И разработка этого алгоритма является большей частью успеха всех работ», — сказал Рыбальченко.

Он добавил, что после того, как снег убран и сложен в горы, его вывозят в специальные места — чаще всего это снегоплавильни. Тем, кто сомневается, что уборка была, стоит посмотреть кадры хроники блокадного Ленинграда: там люди брели за водой по тропинкам в сугробах выше их роста.

Ленинградцы набирают воду на Невском проспекте, декабрь 1941 года / РИА «Новости»

Ледяной дождь можно победить

Рыбальченко рассказал, что лед на проводах образуется из-за большой влажности накануне и дальнейшего резкого понижения температуры. То есть в воздухе было много мельчайших капелек воды, а чем меньше температура, тем меньше воздух в состоянии удерживать влагу. Такой же механизм работает летом, когда выпадает роса.

В момент похолодания воздух из себя конденсирует влагу, она остается на проводах и там замерзает. Здесь только один метод решения: использовать провода со специальной термоизоляцией, которая не позволяет конденсироваться воде — такая изоляция достаточно быстро приобретает температуру окружающей среды. Илья Рыбальченко

По словам эксперта, переоснастить такой изоляцией все провода в стране власти, конечно, не в состоянии. Поэтому здесь главное — не технологическое решение, а организационные средства мониторинга и предупреждения. Если известно, что будет ледяной дождь (а это можно прогнозировать), нужно принимать меры.

«Также мы уже можем сегодня прогнозировать, где будут обрывы, мы уже можем прогнозировать критические точки. Значит, в этом случае где-то неподалеку должны дежурить ремонтные бригады», — объяснил Рыбальченко.

Коммунальщики не торопятся с уборкой

Насколько четко коммунальщики следуют регламенту, судить трудно. Пока россияне массово жалуются в соцсетях на плохую уборку и прикладывают видеодоказательства.

Воронежцы не могут уехать на работу: неубранный снег сильно замедлил движение общественного транспорта. Троллейбусы и автобусы еле плетутся, да еще и с большими перерывами.

А кое-где коммунальщики слишком рьяно исполняют свои обязанности и сгребают вместе со снегом асфальт.

Нужен план действий

Сопредседатель НП «Управдом» Евгения Юнисова отметила, что предусмотреть абсолютно все ситуации, которые происходят в связи с погодными условиями, невозможно. Но в каждой организации, которая отвечает за содержание территории, должен быть четкий план действий на периоды сверхнормативных осадков.

Это могут быть разные организации: за придомовую территорию отвечает управляющая организация, за улицы и иное общественное пространство отвечает другая организация, кто-то — за пешеходную зону, кто-то — за сброс снега с крыш. Но все они должны иметь организационное взаимодействие между собой. Евгения Юнисова

При чрезвычайной погодной ситуации важно знать, где найти необходимое количество людей с лопатами — возможно, на помощь нужно привлекать добровольцев. Требуется и достаточное количество техники для уборки. Тут на помощь смогли бы прийти смежные организации, предложила Юнисова. Все эти ресурсы важно использовать оперативно.

«Если это не иметь в виду и не планировать такие ситуации, то проблема будет всегда. Другим способом она не решается, к сожалению: только дополнительным количеством людей и дополнительным количеством техники, ничего другого здесь придумать нельзя», — заключила собеседница «360».