Общество 18 декабря 2022, 16:18 Около 15 вывозных рейсов потребуется для возвращения туристов из Египта в Россию Tez Tour: для возвращения российских туристов из Египта нужно около 15 вывозных рейсов freepik

Читать 360tv в

Порядка 15 вывозных рейсов необходимо для того, чтобы вернуть туристов из Египта в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour.

«В общей сложности для возвращения всех путешественников потребуется организация порядка 15 вывозных рейсов», — сказали в компании.

Реклама

Вылеты намечены ориентировочно с 18 по 21 декабря. Представители туроператора отметили, что авиакомпания iFly прикладывает все усилия, чтобы согласовать необходимые документы с Федеральным агентством воздушного транспорта. Это нужно для продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря.

Реклама

iFly сообщила об отмене рейсов в Египет до 19 декабря. Проблемы возникли после того, как власти Иордании отказались пропускать самолеты без выпущенной в Лондоне страховки. Авиакомпания готовит нужные документы для выполнения требований о безопасности маршрута для полета через Сирию.

В Российском союзе туристической индустрии заявили, что помогут россиянам перебронировать туры в Египет по соглашению сторон.