Мир 17 декабря 2022, 22:39 Туры из России в Египет перебронируют по соглашению сторон РТС: туры из России в Египет перебронируют по соглашению сторон РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский союз туристической индустрии поможет россиянам перебронировать туры в Египет по соглашению сторон. Об этом РБК сообщил вице-президент союза Дмитрий Горин.

«Этот вопрос необходимо решать в индивидуальном порядке», — заявил он.

Реклама

Горин подчеркнул, что авиакомпания iFly совместно с Росавиацией мониторит ситуацию с возвращением российских туристов из Египта, а также следит за выполнением обязательств перед пассажирами.

Реклама

Ранее стало известно, что iFly до 19 декабря отменила рейсы в Египет после отказа властей Иордании пропускать через свое воздушное пространство самолеты без страховки, выпущенной в Лондоне.

Сообщалось, что перевозчик готовит документы для оформления воздушного маршрута через Сирию. Уже находящихся в Египте российских туристов на родину вернет компания Red Wings.

Генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов уточнял, что всего в Египте остались около 150 туристов из России.