Транспорт 15 декабря 2022, 20:20 Росавиация назвала причину задержку авиарейсов iFly в Египет Росавиация посоветовала iFly отправить туристов в Египет самолетами других перевозчиков РИА «Новости»

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Пассажиры трех рейсов авиакомпании iFly не смогли вылететь из московского аэропорта Внуково на курорты Египта. Как сообщила пресс-служба Росавиации, перевозчик планировал вести туристов через воздушное пространство Сирии. Этот регион носит потенциальную опасность для полетов гражданских судов.

В ведомстве подчеркнули, что iFly нужно изучить Руководство по мерам безопасности, которые принимают в связи с военной деятельностью, потенциально опасной для полетов гражданских самолетов. Эту инструкцию разработала Международная организация гражданской авиации (IKAO).

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В документе говорится, что выбирать нужно наиболее безопасные альтернативные маршруты и не допускать вылета, пока экипаж не оценит все риски. Никаких данных в Росавиацию перевозчик о безопасности воздушного пространства Сирии не направлял.

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Ведомство направило в iFly телеграмму, в которой посоветовала отправить туристов на отдых, а также вернуть домой отдохнувших россиян на рейсах других авиакомпаний, летающих в между Россией и Египтом.

Как сообщила газета «Известия » со ссылкой на пресс-службу iFly, совершать полеты по обычному маршруту компания больше не может из-за решения властей Иордании, которые потребовали предоставить страховой сертификат, выпущенный в Лондоне. Так как страховка у перевозчика только российская, то они начали искать альтернативный маршрут.

В пресс-службу отметили, что общее вылетов из Москвы ждут более тысячи пассажиров, еще столько же находятся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, ожидая самолетов, которые доставят их домой.