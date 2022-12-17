Общество 17 декабря 2022, 00:07 Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря Компания iFly отменила рейсы в Египет и ищет возможность вернуть туристов из Хургады РИА «Новости»

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Российская чартерная авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет до 19 декабря, а с 20 декабря планирует их возобновить. Сейчас перевозчик ищет возможность вернуть своих пассажиров из Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Такое решение было принято на фоне запрета на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи. Кроме того, Росавиация не разрешила iFly совершать перелет альтернативным маршрутом.

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Собеседник отметил, что компания продолжает работу по согласованию необходимых документов с Росавиацией с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря. Ранее стало известно, что перевозчик планировал везти пассажиров над территорией Сирии.

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Ранее россиянам предложили купить новогодние путевки в ОАЭ и на Мальдивы. Их еще можно успеть приобрести, однако цена будет значительно дороже.