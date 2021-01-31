Около 120 человек задержали сегодня на несогласованной акции в Москве. Об этом рассказала омбудсмен столицы Татьяна Потяева.

«Около 120 человек задержаны. Но эта цифра постоянно меняется», — сообщила Потяева РИА «Новости».

Она также добавила, что к ней пока обращения не поступали. По данным департамента региональной безопасности города, на несогласованную акцию вышли около 300 человек, из них 200 собрались на Сухаревской площади.

В Роскомнадзоре сегодня сообщили, что распространяемые фейки о несанкционированных акциях в городах России 31 января сразу же блокируются. Распространители такой информации привлекаются к ответственности. В Генпрокуратуре и МВД ранее напомнили об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций, прошедших 22 января, провокаторами. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все имеют право выражать свое мнение, но «все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», тем более «ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних».