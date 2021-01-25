«Нельзя нарушать закон, защищая свои цели». Путин сравнил незаконные акции в России с беспорядками в США

Президент России Владимир Путин прокомментировал незаконные протестные акции, прошедшие в стране, сравнив их с недавними беспорядками в США. Глава государства сообщил об этом в ходе встречи со студентами.

Путин заявил, что все граждане имеют право выражать свое мнение. Однако при этом важно не допускать нарушений законодательства, указал президент РФ.

«Все имеют право выражать точку зрения. Выходящее за рамки закона — опасно», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства, комментируя несанкционированные акции, напомнил о недопустимости нарушений закона. Путин привел в качестве примера ситуацию в США, где участникам беспорядков в Капитолии грозит до 15 лет лишения свободы.

Президент РФ добавил, что также недопустимо привлекать к участию в незаконных митингах несовершеннолетних.

«Никто не должен прибегать к нарушению закона, стараясь защитить свои амбициозные политические цели — в политике так не делается», — заявил глава государства.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее выразил протест послу США Джону Салливану в связи с действиями американской дипмиссии на фоне незаконных акций в России. Москва заявила, что Вашингтон таким образом вмешивается в дела страны.