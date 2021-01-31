Фейки о несанкционированных акциях в России заблокировали в Сети

Доступ к такой информации блокируется по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Ее распространители привлекаются к ответственности.

«В социальных сетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов. На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор вызвал представителей «ВКонтакте», Telegram, Facebook и TikTok для «разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях». Соцсетям грозит административный штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, если запрещенная информация не будет заблокирована. При повторном нарушении сумма взыскания возрастает до 10% от годовой выручки. Законодательство также позволяет блокировать запрещенные данные в случае их неудаления из Сети.

Прокуратура Москвы 28 января вынесла предостережения пяти интернет-сервисам накануне несанкционированных акций. По неподтвержденным данным, речь идет о Mail.ru Group, TikTok, Google, Facebook и Twitter.

В Генпрокуратуре и МВД напомнили об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках.